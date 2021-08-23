Киев, 23 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать трагическую гибель мэра Кривого Рога, представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константина Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 августа.

Убийства

Так, политический обозреватель Николай Васильковский отмечает, что и года не прошло, как Павлов триумфально выиграл выборы мэра Кривого Рога — малой родины президента Владимира Зеленского, при этом триумфально разгромив на выборах выдвиженца от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика, которого поддерживали и офис Зеленского, и олигарх Ринат Ахметов. Васильковский напомнил, как во втором туре выборов мэра Кривого Рога, который состоялся 6 декабря 2020 года, кандидат от ОПЗЖ с большим отрывом выиграл у выдвиженца Зеленского-Ахметова.

«Не помогли ни деньги Ахметова, ни поддержка Зеленского, который лично приезжал в Кривой Рог, чтобы агитировать за кандидата от «Слуги народа»… Но самое удивительное, что хуже всего результаты кандидата Зеленского-Ахметова оказались в тех районах, где находятся комбинаты и шахты, принадлежащие олигарху. К примеру, в Ингулецком районе, где находятся Южный и Ингулецкий ГОКи, Павлов набрал 63,09%, в то время как кандидат Ахметова только 36,91%. Или в Терновском районе, где находятся Центральный, Северный ГОКи и шахта «Гвардейская» — у Павлова 53,69%, у Шевчика 46,31%», — уточнил эксперт.

По словам Васильковского, победа Константина Павлова имела символическое значение на уровне большой политики, поскольку кандидат от оппозиции показал, что политический бренд «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука сильнее Зеленского и Ахметова вместе взятых.

«Кандидат от партии Зеленского, при поддержке самого богатого олигарха проиграл на малой родине самого Зеленского. Конечно, сыграл свою роль и тот факт, что Павлов — коренной криворожанин, что он известный в городе человек, что его поддержали Вилкулы и т. д. Но последние 10 лет на всех выборах в Украине огромное значение имеет политический бренд. Проще говоря, для избирателя важно, какая партия выдвинула кандидата. Поэтому победа Павлова в Кривом Роге стала сигналом, что политический бренд Медведчука оказался сильнее и Зеленского и Ахметова вместе взятых», — заключил политический обозреватель Николай Васильковский.

ИА REGNUM напоминает, что Павлов погиб при загадочных утром 15 августа в своем доме в селе Вольное, Криворожского района. В груди Павлова было огнестрельное ранение, а рядом с телом лежал принадлежавший ему карабин. Правоохранители рассматривают три версии случившегося «самоубийство», «убийство» и «неосторожное обращение с оружием», однако до сих пор никаких конкретных результатов по этому делу нет. 19 августа состоялись похороны Павлова, церемонию посетили более 70 тысяч человек.