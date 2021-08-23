Курган, 23 августа, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 23 августа подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 48 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 128 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 23 августа выявлен 28 888 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 23 августа вылечились 25 388 человек, скончались 570 пациентов с COVID-19.