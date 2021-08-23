Барселона, Испания, 23 августа, 2021, 19:31 — ИА Регнум. 32-летний фланговый атакующий защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хорди Альба согласился пойти на 25%-ное понижение заработной платы. Об этом 23 августа сообщило издание Sport.es.

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Ранее сообщалось, что на аналогичный шаг пошел центральный защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике.

В последнее время «Барселона» испытывает финансовые трудности. На последней пресс-конференции президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта сообщил, что клуб тратит на зарплаты футболистам 103% от общих доходов.

Хорди Альба перешел в «Барселону» из «Валенсии» 1 июля 2012 года за 14 миллионов евро. Текущее соглашение испанского защитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Хорди Альба принял участие в 49-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами.