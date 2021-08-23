Екатеринбург, 23 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Группа ВЭБ. РФ предоставит 1,8 млрд рублей в кредит на строительство трамвайного депо, путей внутри него, а также на закупку 11 трамваев — для маршрута между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

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Договор подписан между группой и ООО «Верхнепышминский трамвай» (в составе ГК «Мовиста Регионы»). Организации выдадут кредит в размере 1,428 млрд рублей, а мезонинный заём на 384 млн рублей выделит «ИнфраВЭБ» (в составе ВЭБ. РФ).

В свою очередь гендиректор ГК «Мовиста регионов» Александр Советников заявил, что заём позволит запустить трамваи по ветке и создать комфортную транспортную среду в рамках маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловское министерство транспорта заключило концессионный договор на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.