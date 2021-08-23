Киев, 23 августа 2021, 19:27 — REGNUM США в дискуссии вокруг «Северного потока-2» высказали тезис о том, что российский газ — «самый грязный в мире», и для Киева это «просто бальзам на душу», заявила журналистам 23 августа советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Газ для Украины
Газ для Украины

По ее словам, глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе своего выступления в Киеве «была просто блестяща». Зеркаль подчеркнула, что в ходе дискуссии немецкому министру иногда «приходилось откровенно отбиваться».

«Позиции Украины и США по «Северному потоку-2» были настолько близки, насколько это в принципе возможно, а Германия уже в позиции «пытаемся оправдаться хоть как-то», но это откровенно слабо получается», — уточнила советник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в ходе переговоров в Киеве главы энергетических ведомств Украины, США и Германии обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2» и «связанные с этим угрозы».