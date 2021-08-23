Киев, 23 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. США в дискуссии вокруг «Северного потока — 2» высказали тезис о том, что российский газ — «самый грязный в мире», и для Киева это «просто бальзам на душу», заявила журналистам 23 августа советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Газ для Украины

По ее словам, глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе своего выступления в Киеве «была просто блестяща». Зеркаль подчеркнула, что в ходе дискуссии немецкому министру иногда «приходилось откровенно отбиваться».

«Позиции Украины и США по «Северному потоку — 2» были настолько близки, насколько это в принципе возможно, а Германия уже в позиции «пытаемся оправдаться хоть как-то», но это откровенно слабо получается», — уточнила советник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в ходе переговоров в Киеве главы энергетических ведомств Украины, США и Германии обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2» и «связанные с этим угрозы».