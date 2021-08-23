Новосергиевский район, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Новосергиевском районе Оренбургской области 23 августа при тушении ландшафтного пожара в районе села Роптанка погиб член Среднеуранской добровольной пожарной охраны, травмы получил глава сельсовета Михаил Сыврачев. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Пожар

С ожогами чиновник доставлен в Новосергиевскую районную больницу. Сегодня, 23 августа, на реанимобиле Михаила Сыврачева планируют транспортировать в ожоговый центр Оренбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во многих муниципальных образованиях Оренбургской области из-за жары сохраняется пятый класс пожарной опасности. В Соль-Илецком городском округе природный пожар стал причиной для объявления режима ЧС.