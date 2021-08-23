Тбилиси, , 19:27 — REGNUM Орден «За заслуги» первой степени вручил грузинскому премьер-министру Ираклию Гарибашвили украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 23 августа пресс-службе правительства Грузии.

Орден предателю Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

Награждение состоялось «в рамках саммита «Крымской платформы». Кроме того, награды от Зеленского получили глава Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Среди награждённых также упомянуты президенты трёх прибалтийских республик, Польши, Молдавии, Финляндии и главы правительства Словакии, Хорватии и Румынии.

Напомним, все вышеперечисленные страны являются участниками инициированного Киевом форума «Крымская платформа».

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