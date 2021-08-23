Барселона, Испания, 23 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. 23 августа испанское издание AS сообщило, что руководство каталонской «Барселоны» готово бесплатно расстаться с 27-летним французским центральным защитником Самуэлем Юмтити. По текущему соглашению футболист получает 12,5 миллиона евро за сезон, что в текущих условиях является слишком большой суммой.

Андрей Пронин ИА REGNUM Самюэль Юмтити и Фёдор Смолов

В прошедшем сезоне Самуэль Юмтити принял участие в тринадцати матчах испанской Примеры 2020/21, в которых получил одну желтую карточку.

Юмтити перешел в «Барселону» 14 июля 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.