Нью-Йорк, США, 23 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Американская фанк-группа Kool & The Gang, один из самых успешных коллективов в своем жанре, представил свой 25-й студийный альбом «Perfect Union», ставший их первым за последние 8 лет. Об этом сообщает портал Karmapolitan.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Идея создания пластинки пришла основателю группы Рональду Беллу в 2020-м году, она посвящена теме гармонии во всем мире. Он успел закончить продюсирование пластинки до того, как скончался на 69-м году жизни в сентябре 2020-го. Новый альбом группы посвящен ушедшему основателю. Альбом включил в себя 10 синглов. Поклонники Kool & The Gang отмечают особенное настроение альбома, по их мнению оно «более расслабленное».

Рональд Белл совместно со своим братом Робертом собрал группу в 1964 году. Особенный успех к музыкальному коллективу пришел в 1970-х годах, записавшему в то время такие хиты как «Jungle Boogie», «Summer Madness» и свой главный хит «Celebration». Также в 1978 году группа получила премию «Грэмми» за участие в работе над саундтреком к фильму «Лихорадка субботним вечером».