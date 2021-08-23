Челябинск, 23 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель отдан под суд за сбыт анаболических стероидов. Об этом сообщает областное управление МВД.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

По данным следствия, координатор одного из тренажёрных залов пытался продать запрещённое более 35 граммов этого вещества гражданину 1972 года рождения. Потребителя в итоге выявили. Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Что касается сбытчика, то он стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до восьми лет колонии.