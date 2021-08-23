Курган, 23 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Курганской области в связи с установившейся аномально жаркой погодой свыше +30 градусов обострилась обстановка с природными пожарами в Далматовском и Катайском районах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лесной пожар

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На текущий момент действует пять пожаров на территории Далматовского района и три пожара в Катайском районе.

В тушении пожаров принимают участие силы и средства ГБУ «Курганский лесопожарный центр», ГКУ «Курганское управление лесами», главное управление МЧС России по Курганской области, муниципальные пожарные охраны. Всего задействовано 117 человек и 41 единица техники.

Угроз населённым пунктам нет, подчёркивают в штабе.

«Просим граждан проявить бдительность и избегать сжигания сухой травы, разжигания костров, отказаться от использования открытого огня в лесу и на полях», — просят противопожарные службы региона.