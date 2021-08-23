Ярославль, 23 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Ярославле санитаров психиатрической больницы, избивших в лифте женщину, отстранили от работы. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

Ярославская психиатрическая больница

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения в лифте, на которой видно, как санитары бьют сопротивляющуюся им женщину.

«История с избиением пациентки, которую доставляла психиатрическая бригада с места проживания в специализированную больницу, вызвала большой резонанс в обществе. Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросает тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим, принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки», — приводится комментарий директора депздрава Василия Тубашова на официальной странице органа власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку по этому факту начала прокуратура. Как сообщил Тубашов, делом заинтересовались и следственные органы. Департамент здравоохранения уже представил необходимые документы для проведения проверки Следственному комитету.