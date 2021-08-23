Киев, , 19:11 — REGNUM Дело против председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука полностью сфабриковано, заявил 23 августа в эфире телеканала «Первый независимый» народный депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

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Парламентарий уточнил, что дело полностью сфабриковано по заказу действующей украинской власти.

«Это дело является политически мотивированным заказом, и все, что мы наблюдаем с делом Медведчука и Козака — это и есть как раз та самая классическая политическая репрессия. И это очевидное продолжение репрессивной политики президента Порошенко — тот тоже расправлялся со своими политическими оппонентами с помощью прокурора, председателя СБУ и прочих правоохранительных начальников. То же самое происходит и сегодня», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа прокуроры генпрокуратуры Украины внезапно объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании дела о его госизмене, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что, по мнению политической силы, является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.