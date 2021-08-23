Киев, 23 августа 2021, 19:11 — REGNUM Дело против председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука полностью сфабриковано, заявил 23 августа в эфире телеканала «Первый независимый» народный депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Конституция Украины
Конституция Украины
torange.biz

Парламентарий уточнил, что дело полностью сфабриковано по заказу действующей украинской власти.

«Это дело является политически мотивированным заказом, и все, что мы наблюдаем с делом Медведчука и Козака — это и есть как раз та самая классическая политическая репрессия. И это очевидное продолжение репрессивной политики президента Порошенко — тот тоже расправлялся со своими политическими оппонентами с помощью прокурора, председателя СБУ и прочих правоохранительных начальников. То же самое происходит и сегодня», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа прокуроры генпрокуратуры Украины внезапно объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании дела о его госизмене, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что, по мнению политической силы, является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.