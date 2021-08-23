Тоцкий район, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области горят земли в полосе отвода железной дороги. Площадь пожара составляет около 2 тыс. квадратных метров, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Михаил Пустовой Железная дорога

Пожар возник днем 23 августа на перегоне станций Тоцкая-Погромное. С огнем борьбу ведут пожарные расчёты МЧС Оренбургской области, пожарный поезд Оренбургского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД.

Поезда следуют по расписанию, без задержек. Жертвы и пострадавшие отсутствуют. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта не пострадали.