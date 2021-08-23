Киев, , 19:10 — REGNUM Черногория понимает и уважает усилия, которые Киев прилагает для создания «Крымской платформы», направленной на поиск долгосрочного политического решения «крымского вопроса». Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович 23 августа в Киеве, во время участия в форуме «Крымская платформа».

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Радуловича, дипломатия является лучшим инструментом для решения важных глобальных вопросов. Он также добавил, что форум, организованный в Киеве, открывает участникам возможность ознакомиться с целями «Крымской платформы».

Радулович также сказал, что Черногорию и Украину, кроме традиционных дружеских отношений, связывает и близкое сотрудничество в сфере туризма и экономики, пишет в официальном сообщении МИД Черногории.

Глава черногорской дипломатии в Киеве также встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.