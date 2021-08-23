Самара, 23 августа, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Певец Олег Газманов отпраздновал День Государственного флага РФ, опубликовав ролик своей поездки на танке под песню «Вперёд, Россия!». Видео доступно в Instagram-аккаунте артиста.

ВАДИМ ЧУПРИНА Олег Газманов

https://www.instagram.com/tv/CS3lUDYDXto/

«Сегодня праздник ДЕНЬ ФЛАГА РФ! Только у Великой страны могут быть Великие цели. В такой стране обязательно должны быть ГЕРБ, ГИМН и ФЛАГ», — подписал ролик Газманов. Большинство пользователей Сети поздравили артиста с праздником.

Среди комментаторов были и те, кто раскритиковал певца. Они заметили дым на заднем плане видео, так как артист снимал его в Самарской области, недалеко от сгоревшего села Гвардейцы Борского района.

«Черный мощный дым на заднем плане от пожара в соседнем селе Гвардейцы, где сгорело несколько домов, пока шло представление, добавляет трагичности всему происходящему», — считает rodion.natalia.

«Это кощунство. Проводить развлекаловку, когда рядом, на заднем плане горит лес и подступает к селам! Когда местные жители рядом пытаются спасти свои дома или хоть что-то!» — пишет пользователь gavr_samara.

«Пока Вы пели в Борском районе выгорело два села… Посмотрите на свое видео. Это не просто дым. Это десятки обездоленных людей!» — обратился к артисту пользователь molodelen.

«Там это село горит на фоне пожар крупнейший… А они катаются», — недоумевает liliya63.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Гвардецы Борского районе (Самарская область) произошёл пожар. В результате этого сгорело 14 жилых домов, пострадали три человека.