Грозный, 23 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Чечне ребенок выпал из окна на пятом этаже. В результате падения пятилетний мальчик скончался. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ольга Ларина ИА REGNUM Окна

Установлено, что инцидент произошел 21 августа в одном из многоквартирных домов Шейх-Мансуровского района города Грозного.

«Ребенок, на несколько минут оставшись один в комнате без взрослых, взобрался на подоконник, опираясь на москитную сетку, которая, не выдержав нагрузки сломалась, и малыш выпал из окна»,— сообщили в СКР.

Проверка следствия должна установить причины, способствовавшие произошедшей трагедии, и дать основание для дальнейшего принятия процессуального решения.

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