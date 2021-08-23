Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Торжественные школьные линейки в честь начала нового учебного года пройдут в Петербурге 1 сентября на открытом воздухе, с разделением по классам и параллелям. Об этом сказал в своем радиообращении к петербуржцам губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«Роспотребнадзор рекомендует школам провести День знаний с максимальными предосторожностями», — отметил Беглов. Он уточнил, что присутствие родителей на линейках разрешается только в масках.

«Там, где нет возможности организовать отдельные линейки, праздники пройдут в помещениях в формате классного часа», — сказал Беглов.

Он также обратился к петербургским водителям с просьбой соблюдать максимальную осторожность на дорогах в связи с возвращением в город детей перед новым учебным годом.

«Многие из них отвыкли от мегаполиса. Пожалуйста, будьте внимательны за рулём, берегите жизнь и здоровье юных петербуржцев», — обратился губернатор к водителям.