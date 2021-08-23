Москва, 23 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. По южному направлению газ из России в Венгрию начнёт поставляться к октябрю 2021 года, сообщили 23 августа в пресс-службе МИД РФ.

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Отметив, что развитие венгерской газотранспортной системы для последующего снабжения российским газом с южного направления является одним из флагманских проектов сотрудничества Москвы и Будапешта, во внешнеполитическом ведомстве России уточнили:

«Венгерские партнёры настроены на практическое начало закачки российского газа по южному направлению в соответствии с плановыми сроками — к октябрю».