Лондон, 23 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. 18-летний центральный полузащитник «Меца» и сборной Сенегала по футболу Папе Сарр в ближайшее время подпишет полноценный контракт с лондонским «Тоттенхэмом». Сообщается, что после завершения сделки по трансферу Сарр останется на один сезон во французском клубе на правах аренды.

Футбольный клуб Тоттенхэм

На данный момент стоимость 18-летнего полузащитника составляет 10 миллионов евро. В текущем сезоне французской Лиги 1 Сарр принял участие в трех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» в ближайшее время намеревается продать 24-летниего французского центрального полузащитника Танги Ндомбеле, который выступает за «шпор» с июля 2019 года после перехода из «Лиона» за 60 миллионов евро.