Москва, 23 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Проект строительства зарядной инфраструктуры для нового парка электробусов в Москве станет важным направлением диверсификации деятельности ПАО «Россети». Об этом заявил компании генеральный директор компании Андрей Рюмин. Зарядные станции для электробусов будут установлены в автобусном парке «Красная Пахра» в Новой Москве. Парк рассчитан на 200 электробусов и 100 автобусов, которые выйдут на маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

Компания «Россети Московский регион», реализующая проект, установит 34 зарядные станции мощностью 300 кВт каждая. Этого достаточно для полной зарядки транспорта за 24 минуты. При этом одна станция способная заряжать до 6 электробусов одновременно. Кроме этого, для подключения электрозарядок энергетики построят одну распределительную и три трансформаторные подстанции 10 кВ, проложат более 22 км кабельных линий 0,4−10 кВ.

«В число приоритетов группы «Россети» входит развитие источников нетарифной выручки, которая прежде всего необходима для полномасштабной модернизации сетевого комплекса, апробирования передовых и экспериментальных решений, — отметил Андрей Рюмин. — Использование нашего опыта в качестве крупнейшего оператора электрозарядной инфраструктуры в стране позволит укрепить позиции Москвы как одного из мировых лидеров по темпам внедрения экологически чистого общественного транспорта».