Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что общественные пляжи Петербурга будут защищены от застройки в новом Генплане, а город продолжит практику благоустройства и развития прибрежных территорий.

Отдых на берегу Верхнего Суздальского озера Дарья Драй © ИА REGNUM

«Берег — это наше огромное преимущество. Все общественные пространства, которые мы в последние годы размещаем на береговой линии, сразу становятся популярны у петербуржцев», — сказал губернатор в своем радиообращении к горожанам 23 августа.

Среди таких объектов он назвал набережные рек Карповка и Охта, Суздальские озёра на севере Петербурга, Ивановский карьер.

«Чтобы сделать Петербург по-настоящему комфортным, надо дать людям благоустроенный и комфортный выход к воде, к рукавам Невы и Финскому заливу. Мы предусмотрели это в проекте нового Генерального плана. Так, пляжи останутся отдельной территориальной зоной. Мы сохраним их как территорию, представляющую ценность для отдыха на открытом воздухе, а их статус будет защищен действующими правилами землепользования и застройки», — пообещал Александр Беглов.

Напомним, 18 августа Законодательное собрание Санкт-Петербурге признало депутатским запросом обращение к губернатору депутата Алексея Ковалева о причинах объединения в проекте нового Генплана Санкт-Петербурга территорий функциональной зоны спортивных сооружений и пляжей с территориями зоны объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда и разрешения, таким образом, коммерческого строительства на пляжах Курортного и Приморского района и Суздальских озер, а также на других подобных участках. Автор запроса предполагает, что это решение превратит пляжи в добычу алчных застройщиков и сделает их недоступными для горожан.