23 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили гражданина, который якобы по каким-то причинам приплыл в Японию из России и запросил убежища.

Тимур Кондратьев, , 19:28 — REGNUM Информация о том, что власти Японии отказались предоставлять генеральному консульству России в Саппоро информацию о российском гражданине, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо и попросил убежища, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

"А зачем так сложно и опасно? Не советские ведь времена! Просто пришёл бы в консульство и обсудил вопрос, за это теперь не сажают. Он или псих, или беглый уголовник, или на нём допуск к государственной тайне, т. е. невыездной», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом Цап Царапка.

Многие пользователи оказались удивлены тем, какой способ «бегства» выбрал для себя данный гражданин. Люди убеждены, что нет ничего проще, чем добраться из России до Японии, ведь никаких препятствий для этого нет.

«Странно. Что ему мешало просто приехать в Японию по-человечески? Или обратиться в японское посольство? А может быть, ему именно там посоветовали поступить таким образом для красочности? Цирк какой-то!» — считает Полина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что, быть может, человек бежал в Японию от бедности, потому и не смог позволить себе официальный способ добраться до берегов чужого государства.

«Не от хорошей жизни он сбежал, смею подозревать. Вероятно, его доконала ситуация на российской стороне. Всё-таки это далеко не самый богатый регион. Были проблемы с работой, вот он и решил «красиво» отплыть к японским берегам», — пишет Дмитрий М.

Побег Цитата из кф«451 по Фаренгейту». реж. Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания

Часть людей считает, что «беглец» мог скрываться от российских правоохранителей, либо же он имел запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

«Уверены, что он сбежал не от российского законодательства? С легальной поездкой в Японию у нас проблем нет. А вот если он у нас в розыске, то понять его мотивы можно. Теперь строит из себя жертву, не желая отвечать за свои поступки в России», — предполагает Дмитрий С.

Ряд пользователей указывает на то, что власти Японии теперь могут воспользоваться данным случаем, чтобы обвинить Россию, к примеру, в нарушении прав человека.

«Интересно, стоит ли ждать пресс-конференция этого пловца? Какие он расскажет истории про ужасную Россию и её тоталитарное правительство?» — задаётся вопросами Владимир Б.

Отдельные комментаторы убеждены, что «сбежавший» человек не представляет для России какого-либо серьёзного интереса.

«Ну, уплыл и уплыл. Плюньте на него. Тут очевидно, что история какая-то мутная. Хотел бы переехать жить, никакие препятствия ему бы никто не чинил, будь он чист перед российским законодательством», — пишет Иване Е.

Напомним, 22 августа генеральное консульство России в Саппоро сообщило о том, что власти Японии отказались предоставлять ведомству информацию о российском гражданине, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо и попросил убежища.