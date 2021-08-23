Салехард, 23 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 23 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 127 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 23 августа 46 620 заражения коронавирусом. Выздоровели 44 509 человек, 580 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).