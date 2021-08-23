Подгорица, , 18:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Черногорию 28 августа. Об этом было объявлено во время встречи министра иностранных дел Черногории Джордже Радуловича со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Киеве.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили в МИД, глава черногорской дипломатии выразил турецкому министру соболезнования в связи с наводнениями и пожарами, обрушившимися на Турцию. Министры иностранных дел выразили удовлетворение непрерывностью политического диалога на высоком и рабочем уровне, что было подтверждено во время визита министра Радуловича в Анталию и участия во встрече SEECP и форуме в Анталии.