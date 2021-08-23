23 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 18:57 — REGNUM Информация о том, что Государственная пограничная служба Украины начала дополнительно укреплять границу с Россией, совершенствуя систему инженерного обустройства в пределах Сумской области, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Стена Александр Горбаруков © ИА REGNUM

лXXI век, а украинцы до сих пор копают рвы и ставят заборы из колючей проволоки. Кстати, как там мегастена Яценюка поживает? Достроили уже?» — задаётся вопросом Сергей С.

Многие пользователи тут же вспомнили громкую историю о том, как украинские власти уже не единожды пытались построить заборы на границе с Россией, но почему-то эти затеи оборачивалось лишь сюжетами в местных СМИ.

«Помню, как Яйценю» выбил деньги с бюджета, за налоги граждан и собирался строить стену. Затем президент — конфетный барон сделал то же самое. Вопрос: где стена? Снова деньги в карман, а народ лопатой работает бесплатно. Украинцев, судя по всему, устраивает такой расклад», — указывает Станислав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти попросту прибегли к отработанной коррупционной схеме, которая ранее уже приносила казнокрадам отличные деньги.

Джо Байден и Арсения Яценюк (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Да уж, рвы обязательно спасут Украину от российских «Искандеров» и «Калибров». А вообще — это очередной распил денег украинских граждан, поддерживающих такой режим. Хотя работы в этой стране всё равно нет, так что будет чем заняться, копая землю», — поделился своим мнением Владимир М.

Часть людей считает, что такие препятствия, которые чинит украинская пограничная служба, не остановят даже диких зверей, не говоря уже о военных подразделениях стран, граничащих с Украиной.

«Такие укрепления даже кролики перепрыгнут, не то что спецы в «Ратнике». Глянули бы, какой забор-стену построили в США на юге от Мексики. Да и в Израиле тоже такое есть, там хоть на стену похоже!» — отмечает Виталий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские военные всё ещё пытаются разыграть карту военной агрессии России, которая из года в год не нападает на Украину.

«Спят и видят, как Россия движется в их сторону. Только вот дойти всё никак почему-то не может. Этот спектакль уже откровенно надоел. Всё они не могут в войнушку наиграться», — считает Лейла В.

Украинский пограничник Dpsu.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, что ограждения на границе с Россией возводятся Украиной не ради защиты, а чтобы не выпустить население за свои пределы.

«Возможно, эти рвы не от российских войск, а для того, чтобы украинцы не могли сбежать в Россию от того безумия, которое творится в их стране», — предполагает Евгений У.

Напомним, 21 августа на сайте Государственной пограничной службы Украины появилась информация, что её сотрудники начали дополнительно укреплять границу с Россией, совершенствуя систему инженерного обустройства в пределах Сумской области.