Вашингтон, 23 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна вместе с близкими отпраздновала свой 63-ий день рождения в Италии. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Цитата из к/ф «Тело как улика». Реж. Ули Эдель. 1993. США — Германия Мадонна

Певица опубликовала ролик из путешествия, в котором раскрыла ориентацию своего 15-летнего сына. На видео Мадонна засняла, как подросток целуется со своим молодым человеком. Вместе с артисткой в поездку отправился и её возлюбленный — 27-летний Ахламалик Уильямс.

ИА REGNUM напоминает, что у Мадонны шестеро детей. Четверо из них являются приёмными.