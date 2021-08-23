Челябинск, 23 августа, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Челябинской области потушили пожар на полосе отвода железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Kari Железная дорога

Возгорание произошло 23 августа в районе станции Тахталым. На место выехал пожарный поезд. Огонь оперативно потушили.

Жертв и пострадавших нет, отвечают в ведомстве. Челябинская транспортная прокуратура ведёт проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пожара возле железной дороги на территории Самарской области были задержаны поезда.