Глава минэнерго США объявила, что пора разобраться с Россией
Вашингтон, 23 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Решить проблемы Украины — войну в Донбассе и потерю Крыма — решила американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
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Саммит «Крымская платформа»
На саммите «Крымская платформа» 23 августа она объявила, что Вашингтон поможет финансовую помощь Киеву, напомнив, что в 2014 году украинской стороне перечислили $4,9 млрд.
«Мы хотим поставить Россию на место и добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма».