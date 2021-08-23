Вашингтон, 23 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Решить проблемы Украины — войну в Донбассе и потерю Крыма — решила американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

На саммите «Крымская платформа» 23 августа она объявила, что Вашингтон поможет финансовую помощь Киеву, напомнив, что в 2014 году украинской стороне перечислили $4,9 млрд.