Рига, , 18:21 — REGNUM В понедельник, 23 августа, в Музее оккупации Латвии отменили открытие запланированной выставки «1989 Балтия / 2019 Гонконг» без каких-либо объяснений. Об этом сообщил портал Eng.LSM.lv со ссылкой на организатора выставки, проживающего в Прибалтике выходца из Гонгконга, журналиста Иверсона Нгу.

Митинг за выход из СССР в Прибалтике, 24 февраля 1989 года В.Мааск

По его словам, выставка готовилась два последних месяца и носила символический характер. Она должна была провести параллели между акцией «Балтийский путь» (в 1989-м (жители Эстонии, Латвии и Литвы стали в цепочку, чтобы показать свою решимость в борьбе за независимость от СССР — ИА REGNUM) и «Гонконгским путем» 2019-го (массовыми акциями неповиновения прокитайским властям со стороны прозападных активистов и сторонников — ИА REGNUM).

«Я должен с сожалением сообщить вам, что заместитель директора музея в одностороннем порядке отменила выставку. Из вежливости я несколько раз пытался позвонить в музей и отправил им следом электронные письма, чтобы получить надлежащие объяснения. Но, похоже, музей отказался объяснить, почему он рисковал своей репутацией, отменяя выставку в последнюю минуту», — сообщил Иверсон Нг.

В свою очередь, руководство музея заявило, что не согласно с привязкой даты открытия выставки к 23 августа.

«Музей оккупации считает, что 23 августа его задача — напомнить обществу о трагических последствиях пакта Молотова-Риббентропа, заключенного Гитлером и Сталиным в 1939 году, для Латвии и ее народа. Это не время для выдвижения на первый план других событий при использовании помещений музея», — сообщила СМИ замдиректора музея оккупации Тайги Кокоревича.