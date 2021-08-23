Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Исполнитель Николай Басков поздравил свою коллегу, певицу Софию Ротару с днём рождения на фестивале «Новая волна» в Сочи. Об этом пишет издание «Рамблер».

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

По данным издания, в качестве подарка артист выбрал ювелирный браслет с бриллиантами и изумрудами. Стоимость украшения оценивается в 2 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что София Ротару отпраздновала свой день рождения 7 августа. Артистке исполнилось 74 года.