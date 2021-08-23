Рига, 23 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Латвии ответило отказом на запрос местных СМИ рассказать о том, чем отличаются легальные и нелегальные пути попадания в республику беженцев при пересечении границы. Об этом сообщил портал Rus.Lsm.lv.

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Отмечается, что аргументация отказа была следующей: чтобы такой ответ не прочитали и не использовали те, кто хочет нелегально проникнуть в Латвию.

В канцелярии министра МВД журналистам сообщили, что инструкции о «правильных» и «неправильных» беженцах носят устный характер и даны руководством погранохраны. Ознакомится с ними нельзя, сообщила советник министра Линда Цурика.

«Вы можете смотреть на погранохрану как на армию. Разве вы можете получить от военных их стандартные оперативные процедуры, что они будут делать в какой-либо ситуации? Не можете. Есть какие-то ограничения», — заявила местным СМИ Цурика.

Как отмечают латвийские СМИ, некоторые детали устных инструкций известны. Так, на территорию страны пропускают инвалидов и заболевших (если заболел один из членов семьи мигрантов, то на территорию Латвии пускают всю семью).

В остальных случаях у людей на приграничной территории, где действует чрезвычайная ситуация, нет права просить убежище, еще раз напомнила советник министра внутренних дел.

«У них всегда есть возможность это (пересечение границы — ИА REGNUM) делать нормальным способом, запросив визу и попав к нам и тогда запросив убежище. Есть и законные способы как попасть в Латвию, но они их не используют», — отметила советник министра МВД Латвии.