Сеул, 23 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Корейская кей-поп-группа Stray Kids выпустила клип на песню «Thunderous», заглавный трек их нового полноформатного альбома «NOEASY», сообщает портал NME. Песня была спродюсирована 3RACHA — продюсерское трио в составе группы, в которое входят участники Банг Чан, Чанг Бин и Хан. Ранее музыканты сообщили, что сначала они спродюсировали хук песни и использовали его в качестве «основы», а затем построили остальную часть трека вокруг припева.

Музыка

«NOEASY», который вышел на стриминговых площадках сегодня, 23 августа, знаменует первое возвращение группы с тех пор, как их назвали победителями конкурса реалити-шоу Mnet «Kingdom: Legendary War». Запись также включает в себя участника Хенджина, который вернулся в группу в начале этого месяца после длительного перерыва.