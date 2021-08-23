Сараево, , 18:08 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа встретится в Сараево с членами президиума Боснии и Герцеговины (БиГ). Эту информацию новостному агентству «Фена» подтвердили в президиуме БиГ.

Реджеп Эрдоган

Источник агентства не смог ответить на вопрос, примет ли участие в переговорах с Эрдоганом и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

По информации неофициальных источников, собеседники во время переговоров обсудят двухсторонние отношения Турции и БиГ, строительство магистральной дороги Белград-Сараево, соглашение о свободной торговле и другие темы.

Напомним, что ранее Республика Сербская заморозила участие в работе органов власти на уровне Боснии и Герцеговины из-за спорного закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который в конце июля ввел бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко.