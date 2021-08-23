Якутск, 23 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В понедельник, 23 августа, в Якутск вылетают первые врачи сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства. В течение ближайших двух недель в регион прибудут около 25 ведущих специалистов из подведомственных учреждений ФМБА России со всей страны, в состав сводного мобильного отряда входят высококвалифицированные терапевты, анестезиологи, кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, офтальмологи, оториноларингологи, рентгенологи, хирурги, неврологи, а также средний медицинский персонал.

ИА REGNUM Лесной пожар

Врачам ФМБА России и местным медикам предстоит серьезная работа — медицинского обследования ожидают более 500 человек, задействованных в тушении лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), также в регион будет направлена группа медицинских специалистов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией с лесными пожарами в июне — августе этого года к ликвидации возгорания были привлечены волонтеры из числа местных жителей Республики и других регионов. Во время тушения пожаров отмечалось увеличение количества обращений граждан за медицинской помощью по поводу ухудшения самочувствия, дыхательной недостаточности, с ожогами роговицы глаз и открытых частей тела.

Врачи проведут углубленный медицинский осмотр и диспансеризацию добровольцев и сотрудников силовых структур — участников ликвидации пожаров.

Работа мобильных отрядов ФМБА России продлится до октября. За это время специалисты смогут посетить большинство территорий, наиболее пострадавших во время бедствия, среди которых: города Якутск и Мирный, Таттинский, Горный и Намский районы.

Активисты единого волонтерского штаба партии из числа «Молодёжки ОНФ» окажут помощь населению по восстановлению инфраструктурных объектов первой необходимости: хозяйственных построек и ограждений, санитарных зон. Добровольцы проведут комплекс мер по профилактике пожаров, созданию и обновлению минерализованных полос. Будут организованы пункты приема граждан для проведения юридических консультаций и оказанию психологической помощи. Первая группа добровольцев прибудет в регион уже на этой неделе.

По просьбе Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в регион также будут направлены специалисты ФМБА России для работы в отделении интенсивной терапии инфекционных стационаров с целью лечения пациентов с новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).