Рига, 23 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Служба Госдоходов Латвии арестовала счета муниципального предприятия Rigas karte, отвечающей за деятельность электронных билетов в общественном транспорте столицы. Об этом сообщил rus.tvnet.lv.

Udachny.ru Билеты

Председатель правления Rigas karte Диана Шмите подтвердила замораживание счетов предприятия. По ее словам, решение несоразмерно и парализует работу предприятия, что может привести к значительным рискам в техобслуживании системы электронных билетов.

«В данный момент парализовано предприятие, действовавшее честно и прозрачно, и которое таким образом планирует организовывать свою деятельность и в дальнейшем», — отметила Шмите.

Rigas karte готовится оспорить действия Службы госдоходов.