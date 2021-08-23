Вашингтон, 23 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Демократов в Палате представителей США на этой неделе ждет два голосования, которые выявят, насколько они едины. Политики будут работать над продвижением амбициозных законопроектов по вложению денег в инфраструктуру и социальные программы, сообщает 23 августа Reuters.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Пока демократы-центристы рвутся продвинуть инфраструктурные план на $1 трлн, либералы ставят в приоритет законопроект на $3,5 трлн, который увеличит траты на детей и образование. Оба законопроекта являются приоритетными для президента США демократа Джо Байдена.

Финальное голосование за проект в $3,5 трлн состоится 24 августа, а дедлайн для голосования за инфраструктурный план в $1 трлн пока не определен.

Ожидается, что ни один республиканец не поддержит бюджетные проекты демократов, которые предполагают вложения в образование, здравоохранение и борьбу с изменением климата. Эти направления выбрал Байден, предлагая оплатить за счет повышения налогов для корпорация и богатых американцев.