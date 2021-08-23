Калуга, 23 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 23 августа, участие в торжественной церемонии открытия форума и армейских игр «АрМИ-2021» в рамках VII международного военно-технического форума «Армия-2021». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в числе приглашенных: руководители оборонных предприятий, научных и конструкторских школ, государственных органов власти страны, субъектов Российской Федерации. Организаторов и участников форума и армейских игр приветствовал президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял 23 августа 2021 года участие в торжественной церемонии открытия форума и армейских игр «АрМИ-2021» в рамках VII международного военно-технического форума «Армия-2021»

В своем выступлении глава государства отметил, что на форуме представлен современный уровень вооруженных сил страны, его «мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы». По словам президента, войска активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений, а российское оружие по-прежнему обеспечивает безопасность не только Российской Федерации, но и многих стран мира.

Владислав Шапша ознакомился с экспозицией международной выставки высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса «Интеллектуальные промышленные технологии», проводимой в рамках форума. Свою продукцию и разработки на выставке продемонстрировали также калужские предприятия: АО «КНИИТМУ», АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», АО НПФ «Сигма», АО «Тайфун», ООО «Лассард».

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял 23 августа 2021 года участие в торжественной церемонии открытия форума и армейских игр «АрМИ-2021» в рамках VII международного военно-технического форума «Армия-2021»

В настоящее время в реестр организаций ОПК области входит 21 предприятие. Они выпускают энергетические установки для подводных лодок и надводных кораблей, газотурбинные двигатели для армейской техники, радиотехнические и навигационные системы для военно-морского флота, системы управления ракетно-космической техникой, обтекатели ракет, элементы планера боевых самолетов. В беседе с представителями региональных предприятий ОПК губернатор обсудил планы по модернизации производства и созданию оборонкой высокотехнологической продукции для гражданского рынка.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял 23 августа 2021 года участие в торжественной церемонии открытия форума и армейских игр «АрМИ-2021» в рамках VII международного военно-технического форума «Армия-2021»

Эта же тема стала центральной на пленарном заседании «Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи», участие в которой также принял Владислав Шапша. Заседание провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Речь, в том числе, шла о разработке и реализации долгосрочных программ поддержки финансового обеспечения разработок предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции.