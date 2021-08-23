Варшава, 23 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Забор высотой в два с половиной метра на границе с Белоруссией будет построен в Польше, написал 23 августа польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Блащак «В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих. Вскоре я представлю подробности дальнейшего участия польских вооружённых сил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, Латвия и Польша обвиняют Белоруссию в том, что она целенаправленно поощряет мигрантов с Ближнего Востока наводнять ЕС.