23 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили песню, которой посольство США в Киеве поздравило Украину с Днём независимости.

Артур Савин, , 18:03 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке, совершило унизительный поступок, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Получается, что американцы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше помогли, чем украинцам. Хотя зачем им вообще помогать, если они по своей воле ноги целуют!» — написал Александр К.

Многие пользователи согласились с украинским депутатом, что песня действительно является унизительным жестом, ведь США даже Афганистану помогают денежной помощью, а Киева, как всегда, остаётся не у дел.

«Ха-ха! Значит, Афганистану бабки, а украинцам лишь песню? Опять американские братья украинцев оставили с носом!» — указывает Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты только и занимаются тем, что стабильно унижают Украину.

«Спели песню про «независимость и процветание» Украины! Вот это прикол! Так изящно подколоть мог только независимый и хамоватый американец! Особенно о процветании! США унизили Украину, как ещё никто это не делал», — поделился своим мнением Владимир С.

Пёсик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей отмечают, что народ Афганистана на фоне украинского выглядит намного более выигрышно, потому что не позволяет себе целовать американские сапоги.

«С песней по жизни. Хотел бы я увидеть, как Нуланд без хиджаба раздаёт в Кабуле печенюшки. Афганистану США уже не указ, да и в ЕС им не надо. Нет, подарки они берут, и с удовольствием, но самоуважение у них осталось, в отличие от Украины», — отмечает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на все унизительные поступки со стороны США, украинский народ до сих пор не может поверить в то, что их «защитник», на самом деле, является откровенным «насильником».

"А что, они всё ещё верят в то, что США им помочь хотят? России в 90-е американцы так помогли, что почти всё развалили. Украине, судя по всему, надо ещё лет 20, чтобы понять истинные цели Америки», — считает Дмитрий Д.

Нашлись и те, кто убеждены, что российской стороне необходимо тоже творчески «поздравить» Украину с её независимостью.

«Хохма отличная! Надо руководству России поддержать инициативу. Всё равно пандемия. Пусть, к примеру, «Тамбовский хор» споёт в пустую газовую трубу Украине ободряющую песню», — издевается Дмитрий Б.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 23 августа депутат Верховной рады Вадим Рабинович написал в Facebook, что посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке, совершило унизительный поступок.