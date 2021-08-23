Севастополь, 23 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Досадную ошибку при нанесении разметки допустили дорожники в Севастополе — вместо надписи «Дети» на проезжей части появилась надпись «Тиде». Фотографии появились в социальных сетях.

Pixabay.com Дорожная разметка

«Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В социальных сетях пользователи пишут, что надпись появилась на проезжей части у школы №40 на Северной стороне 22 августа. Уже утром 23 августа дорожники появились на месте нанесения разметки и закрасили надпись по контуру, правда, разглядеть ее все равно можно.

«Просто краски не хватило на И в начале: «Переход здесь, итиде!» — шутят пользователи