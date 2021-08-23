Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Массовая гибель живущих в городских водоёмах уток является сезонным явлением и вызвана естественными причинами. Об этом заявили 23 августа в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Утки в воде

Так чиновники Смольного отреагировали на тревожные сообщения горожан о гибели водоплавающих птиц, поступившие из разных районов Петербурга.

Специалисты взяли пробы воды в местах наиболее массовой гибели уток для исследования их на токсичность и микробиологию. Результаты будут готовы через три недели. Однако уже сейчас в комитете по природопользованию уверены в естественном ходе вещей в петербургской популяции уток, которая, по данным орнитологов, насчитывает более 20 тысяч особей.

«Средняя продолжительность жизни уток составляет 9−10 лет. Ежегодная естественная убыль составляет более 2 тысяч птиц. Гибель уток — это сезонное явление, обусловленное естественными биологическими причинами. Как правило, гибнут кряквы либо в зимний период, когда стоят морозы, либо летом в жаркую погоду», — говорится в сообщении комитета.

Там также отметили, что массовая подкормка птиц в городе способствует их избыточной концентрации на водных объектах города препятствует конкуренции и естественному отбору, нарушает природные механизмы регулирования популяции.

Как подчеркивают в Смольном, утки быстро привыкают к новому питанию и не хотят самостоятельно добывать естественный для них корм. Зимой они отказываются улетать в теплые страны на зимовку и, когда петербургские водоемы все-таки замерзают, массово погибают. А летом несъеденный корм разлагается в воде и способствует ухудшению экологической ситуации в водоёмах, что также приводит к гибели птиц.

«В летний период ни один из видов птиц не нуждается в подкормке — убедительно просим граждан не подкармливать пернатых», — заявили в комитете по природопользованию.