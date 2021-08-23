Москва, 23 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В России многие покупатели уже адаптировались к кризису и стали меньше экономить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала данные NielsenIQ о росте продаж повседневного спроса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Товар на полках в магазине

«В условиях восстановительного периода экономики и улучшения ситуации на рынке спрос постепенно выходит на допандемийный уровень. Покупатели стали меньше экономить, многие уже адаптировались к кризису. После снижения спроса в 2020 году, когда население столкнулось с карантинными мерами, а уровень реальных располагаемых доходов снизился на 3%, сейчас покупательская способность восстанавливается, — сказала Кошелева. — В большей степени на цены сейчас влияют внешние факторы — инфляция, пандемия, мировой рынок, геополитическая ситуация и климатические изменения».

Однако, как пояснила эксперт, цены на ряд товаров сейчас по-прежнему растут, и это связано с тем, что многие производители не успели адаптироваться к активному экономическому подъему, и все вызванные этим издержки были заложены в ценовое предложение для потребителей.

«Рост продаж продолжит стабилизироваться, — сказала Кошелева. — Негативно повлиять на него могут опять же внешние факторы — распространение нового штамма коронавируса и ухудшение эпидемиологической ситуации, новые санкции или скачок цен на мировом рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение цен на продукты питания в июле 2021 года объяснили сезонной дефляцией.