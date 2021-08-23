Москва, 23 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Главный фактор, который может существенно снизить стоимость биткоина, это ужесточение государственного регулирования рынка криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что цена криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии на короткое время превысила отметку 50 тыс. долларов.

David McBee Криптовалюта

«Крипторынок слишком зависим от поведения крупных институциональных инвесторов. В настоящее время американский фондовый рынок перенасыщен деньгами, и биткоин в очередной раз показывает выгодные перспективы получения быстрых прибылей. Данный факт подтверждает покупка биржей Coinbase криптовалюты на 500 млн долларов, а также ее намерения инвестировать 10% прибыли в цифровые активы, — сказала Скрыль. — Текущий скачок стоимости основан на волне инвесторов, желающих поймать выгоду на пике роста. Дальнейшие котировки криптовалюты можно спрогнозировать в пределах 43−45 тыс. долларов. Главный фактор, который может существенно снизить стоимость биткоина, — это ужесточение государственного регулирования рынка криптовалют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последний раз цена биткоина поднималась выше 50 тыс. долларов 15 мая 2021 года.