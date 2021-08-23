Москва, 23 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Трудно предположить, что в РФ будет сокращаться спрос на специальности юристов и экономистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила главный научный сотрудник центра финансово-экономических решений в образовании ВШЭ Ирина Абанкина. Так она прокомментировала данные Министерства науки и высшего образования РФ о том, что юридические и экономические специальности в РФ остаются популярными.

Оноре Домье. Юристы

«Это можно отнести к разряду общего высшего образования. Фактически это менеджмент в сфере, скажем так, бизнес-образования. Это специальности, после которых люди предпочитают работать в бизнесе, может быть, даже в госслужбе. За свой счёт учатся те, кто не имеет сверхвысоких баллов ЕГЭ и хотел бы получить высшее образование и продолжить развиваться в сфере предпринимательства, в сфере бизнеса. Поэтому трудно предположить сокращение спроса на эти специальности, — сказала Абанкина. — Сегодня требования к высшему образованию сохраняются, после школы у нас очень невысокая доля тех, кто сразу выходит на рынок труда».

Поэтому, как пояснила эксперт, такие специальности имеют большое значение для тех, кто хочет получить высшее образование, а потом работать в бизнесе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как цифровизация в РФ повлияет на востребованность юристов в РФ.