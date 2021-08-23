Москва, 23 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В России только 20% студентов, обучающихся по инженерным специальностям, оплачивают свое образование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила главный научный сотрудник центра финансово-экономических решений в образовании ВШЭ Ирина Абанкина. Так она прокомментировала данные Министерства науки и высшего образования РФ о росте спроса на педагогические и инженерные специальности.

Плакат СССР Диплом инженера

«Усилия публичной и государственной политики, направленные на поддержку педагогического образования и инженерных специальностей, приносят свои плоды, — сказала Абанкина. — При этом хотелось бы подчеркнуть, что расширен бюджетный приём на педагогические специальности, хотя до этого было его сокращение. Еще три года назад такого повышения спроса на педспециальности в ответ на расширение бюджетных мест не было. Сейчас он появился. По инженерным специальностям до сих пор только 20% оплачивают своё образование, все остальные обучаются за счёт бюджетных мест».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России рост дистанционной занятости и цифровизация экономики обусловят востребованность квалифицированных инженеров.