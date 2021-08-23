Киев, 23 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Продолжать давление на Россию, чтобы добиться включения Крыма и Севастополя в состав Украины, договорились участники саммита «Крымская платформа» по итогам встречи сегодня, 23 августа, в Киеве.

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Участники инициированного Украиной мероприятия приняли итоговую декларацию, в которой сказано, что нужны дальнейшие политические, дипломатические и ограничительные меры в отношении России «из-за Крыма».

Также участники саммита намерены организовать в своих дипломатических ведомствах сеть контактных подразделений по вопросам Крыма. Российский регион Крым участники саммита признают территорией Украины.