Москва, 23 августа, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В России не предвидится сокращения спроса абитуриентов на медицинские специальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила главный научный сотрудник центра финансово-экономических решений в образовании ВШЭ Ирина Абанкина. Так она прокомментировала высказывание министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о росте в РФ спроса на медицинские специальности.

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«Очевидно, что спрос на медицинские специальности в условиях глобальных вызовов продолжает расти, — сказала Абанкина. — Это действительно востребованные специальности. У нас уже многие годы держится спрос — половина за счёт бюджетных средств, половина сама оплачивает такое образование. Перспективы трудоустройства и большое уважение к этой специальности, несмотря на возникающие риски, конечно, повышают спрос на эти специальности. Я бы сказала ещё, что не только профильные классы в школах, но и открытие предуниверсариев при медицинских университетах повышает спрос на медицинские специальности».

Как полагает эксперт, этот рост достаточно устойчивый, и вряд ли предвидится его сокращение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт РЭУ оценила ситуацию со спросом в РФ на медицинские специальности.