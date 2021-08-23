Киев, , 17:44 — REGNUM Хорватия поддерживает «территориальную целостность» Украины. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 23 августа, во время саммита «Крымская платформа» в Киеве.

Андрей Пленкович European People's Party

«Сегодня мы с нашими украинскими друзьями и европейскими коллегами, собрались здесь для того, чтобы оказать сильную и единую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины», — процитировало слова Пленковича, произнесенные на украинском языке, хорватское издание Jutarnji list.

Пленкович закончил свое выступление словами «Кым — это Украина».

Напомним, что в 2016 году Пленкович заявил о том, что Украина должна воспользоваться опытом Хорватии в решении внутренних конфликтов. В 1995 году Хорватия провела операцию «Буря» по ликвидации Республики Сербской Краины. В ходе этой операции несколько тысяч мирных жителей сербской национальности были убиты, а около 250 тысяч сербов покинуло Хорватию.